Göztepe, Trabzonspor'un kabusu oldu

DHA 08 Haziran 2020 Pazartesi 12:18 - Güncelleme: 08 Haziran 2020 Pazartesi 12:18

Koronavirüs salgını yüzünden 17 Mart'ta seyircisiz oynadığı Çaykur Rizespor karşılaşmasından bu yana futbola hasret kalan Göz-Göz, iki ekip arasında yapılan son 5 maçta Trabzonspor'u 3 kez yendi. Göz-Göz, 2017-2018 sezonunda 14 yıl aradan sonra döndüğü Süper Lig'de Trabzonspor'u cezası nedeniyle taraftarından yoksun oynadığı maçta Bornova Stadı'nda 3-2 mağlup etti. Trabzon'daki rövanş ise golsüz sona erdi.

Göztepe, geçen sezon Trabzonspor'u bu kez deplasmanda mağlup etti. 2018-19 sezonunda Trabzonspor'u gurbette 2-1'lik skorla geçen İzmir temsilcisi, Bornova Stadı'ndaki müsabakayı ise 3-1 kaybetti. Bu sezonun ilk yarısında yine Trabzon'da rakibi karşısına çıkan Göztepe sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı.

Pandemi nedeniyle Gürsel Aksel Stadı'nda boş tribünlere karşı Trabzonspor'u konuk edecek Göztepe bir kez daha 3 puana kilitlendi. Hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren sarı kırmızılılarda sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.