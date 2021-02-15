Göztepe Türk futbolunda bir ilke imza atacak

AA 15 Şubat 2021 Pazartesi 15:40 - Güncelleme: 15 Şubat 2021 Pazartesi 15:40

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, Sporttz Spor Yatırımları Anonim Şirketi'nden yatırım desteği alma konusunda anlaştıklarını belirterek, bu ortaklıkla gerek mali gerekse sportif alanda global standartların en iyisinin uygulanmasının hedeflendiğini bildirdi.

Sepil, yaptığı yazılı açıklamada, Türk futbolunda ilk kurumsal yatırımın Göztepe'de gerçekleşeceğini, kulüp olarak Sporttz Spor Yatırımları Anonim Şirketi'nden yatırım almak üzere anlaştıklarını belirtti.



Yatırım alacakları şirketin, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kurulmuş spor ve medya alanında yatırım yapan "Two Zero Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" bünyesinde yer aldığını aktaran Sepil, "Söz konusu yatırım ile kulübümüz yerli ve yabancı nitelikli yatırımcıların kaynak sağladığı fon yapısı ile yönetilen kurumsal bir yatırımcıdan yatırım alan ilk spor kulübü olmaktadır. Göztepe-Sporttz iş birliği ilk etapta küçük yatırım ile başlamakla beraber, bu ortaklıkla gerek mali gerekse de sportif alanda global standartların en iyisinin uygulanması hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.



Mehmet Sepil, açıklamasında ayrıca şunları kaydetti:



"İlkleri içerisinde barındıran bu ortaklık Göztepe'mizin çağdaş dünya kulüplerinin kurumsallığı ve hedefleriyle yarışacak seviyeye gelmesi için önemli bir adımdır. Sermaye piyasalarından ve kurumsal yatırımcılardan yatırım alacak kapasite, şeffaflık içeren kurumsal standartlara ve donanıma sahip olan kulübümüz bu güçlü birlikteliklerle daha önemli hedeflere doğru yol alacaktır. Süreçlerin tamamı ilgili fonun Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kurulan ve yönetilen bir fon olması sebebiyle kanunun gerektirdiği prosedür, denetim ve kontroller ışığında gerçekleştirilecektir. Resmi imzalar prosedürün tamamlanmasının ardından atılacaktır. Göztepe'mize ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyoruz."