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Spor

Göztepe, Alanyaspor'dan Ümit Akdağ'ı kiraladı

Trendyol 1. Lig ekibi Göztepe, Alanyaspor'dan 19 yaşındaki savunma oyuncusu Ümit Akdağ'ı sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

IHA28 Temmuz 2023 Cuma 17:27 - Güncelleme:
Göztepe, Alanyaspor'dan Ümit Akdağ'ı kiraladı
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Göztepe, Alanyaspor'dan 19 yaşındaki savunma oyuncusu Ümit Akdağ'ı sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

Trendyol 1.Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar daha önce Kasımpaşa'dan Tarkan Serbest, Altınordu'dan Ali Dere, Ankara Keçiörengücü'nden Ogün Bayrak, Southampton'dan Mateusz Lis, Çaykur Rizespor'dan Kubilay Kanatsızkuş, Diambars'dan İbrahima Sory Diallo, Trabzonspor'dan Taha Altıkardeş ve Konyaspor'dan Mame Diouf'u kadrosuna kattığını açıklamıştı. İzmir temsilcisi kadrosuna bir takviye daha yaptı ve Alanyaspor'dan 19 yaşındaki savunma oyuncusu Ümit Akdağ'ı sezon sonuna kadar kiraladığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "2003 doğumlu defans oyuncusu Ümit Akdağ sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza katılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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