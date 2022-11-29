İSTANBUL 14°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Kasım 2022 Salı / 6 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6388
  • EURO
    19,2817
  • ALTIN
    1049.93
  • BIST100
    4962.48
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Göztepe ve Altay olaylı derbi sonrası PFDK'lık oldu
Spor

Göztepe ve Altay olaylı derbi sonrası PFDK'lık oldu

TFF Hukuk Müşavirliği, Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasındaki olaylı derbi nedeniyle Göztepe ve Altay'ı PFDK'ya sevk etti.

AA29 Kasım 2022 Salı 22:18 - Güncelleme:
Göztepe ve Altay olaylı derbi sonrası PFDK'lık oldu
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında olaylar nedeniyle tamamlanamayan derbiyle ilgili Göztepe ve Altay'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Göztepe ile Altay, hem çirkin ve kötü tezahürat hem de saha olayları nedeniyle disiplin kuruluna gönderildi.

Müşavirlik ayrıca 1. Lig'den Sakaryaspor'u çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları, Dyorex Boluspor'u çirkin ve kötü tezahürat, Erzurumspor FK ile Çaykur Rizespor'u ise saha olaylarından dolayı PFDK'ye verdi.

Hukuk Müşavirliği, Gençlerbirliği forması giyen Muhammed Bayır ile Beyçimento Bandırmaspor'da oynayan Okan Alkan'ı sportmenliğe aykırı hareketlerinden dolayı disipline sevk etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.