Göztepe ve Altay'a ceza yağdı

SPOR Toto 1'inci Lig'de geçen hafta tribün terörü yüzünden yarıda kalan Göztepe-Altay derbisinde çıkan olayların faturası iki kulübe de ağır oldu. Eşi görülmemiş taraftar şiddeti nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) tarihi cezalar alan iki kulübü ligde zorlu süreç bekliyor. Maçta Altay tribünlerinden atılan işaret fişeğiyle Mehmet Çakır isimli Göztepe taraftarı ağır yaralanarak ameliyat olup 5 gün yoğun bakımda tedavi görürken, Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç ise sahaya giren Göztepe taraftarının korner direğini yerineden sökerek koşup defalarca başına vurarak kırması sonucu hastanelik oldu. Çıkan olaylar sonrası Altaylı 19, Göztepeli ise 1 taraftar kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklandı.

Dün toplanıp olaylı derbideki disiplin sevklerini gündeme alan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu hem ev sahibi Göztepe'ye hem de konuk Altay'a ceza yağdırdı. PFDK, Göztepe'ye 4, Altay'a ise 6 iç saha maçında seyircisiz oynama cezası verdi. Ayrıca ev sahibi sarı-kırmızılı ekibe 112 bin, siyah-beyazlı kulübe de 168 bin TL para cezası kesildi. Alt sıralardan uzaklaşıp gözünü Play-Off'a çeviren iki takım böylece saha ve seyirci avantajından yoksun kaldı. Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nda oynayacağı Manisa Futbol Kulübü, Bodrumspor, Sakaryaspor ve Bandırmaspor karşılaşmalarından taraftarının desteğini alamayacak. Altay ise Boluspor, Pendikspor, Adanaspor, Yeni Malatyaspor, Sakaryaspor ve Altınordu sınavlarında taraftarından yoksun sahaya çıkacak. 22'nci dakikada tatil edilen maçla ilgili kararı ise Türkiye Futbol Federasyonu verecek. Altay cephesi, maçın ilk dakikadan yalnız kadın ve çocuklara açık olarak başlaması çağrısı yapmıştı.