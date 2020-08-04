Göztepe Wilczek'i gözden çıkardı

DHA 04 Ağustos 2020 Salı 13:59 - Güncelleme: 04 Ağustos 2020 Salı 13:59

Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna iddalı bir kadroyla girmeyi hedefleyen Göztepe'de geçen sezonun devre arasında kadroya dahil edilen golcü Kamil Wilczek'in talip çıkması durumunda satılacağı ifade edildi. Danimarka'nın Brondby ekibinden büyük beklentilerle transfer edilen ancak 14 maçta penaltıdan 1 kez ağları sarsan 32 yaşındaki oyuncu için bazı kulüplerin nabız yokladığı ileri sürüldü. Yönetimin yeni sezon için yıldız bir golcüye imza attıracağı, Wilczek'in ise takımda kalması durumunda alternatif olarak değerlendirileceği bildirildi.

Toplamda 747 dakika sahada kalan Polonyalı oyuncu 2-2 sona eren Ankaragücü maçında penaltıdan siftah yapmıştı. Göztepe'nin yine devre arasında kadrosuna dahil edip verim alamadığı sol kanat Zlatko Tripic'i ise şimdilik satmayı düşünmediği belirtildi. Norveç'in Viking takımından gelen Hırvat asıllı Norveçli futbolcu 11 Süper Lig karşılaşmasında 648 dakika oynadı. Genelde yedek kulübesinde bekleyen 27 yaşındaki oyuncu 11 müsabakada gol atamazken, sadece 1 asist yaptı. İki oyuncunun da Göz-Göz ile 2021 yılına kadar sözleşmeleri bulunuyor.