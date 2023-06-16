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Spor

Göztepe, Yaren Hatipoğlu'nu kadrosuna kattığını açıkladı

TVF Kadınlar Voleybol 1.Ligi ekiplerinden Göztepe Voleybol, Adam Voleybol Spor Kulübü formasını giyen Yaren Hatipoğlu'nu kadrosuna kattığını duyurdu.

IHA16 Haziran 2023 Cuma 11:37 - Güncelleme:
Göztepe, Yaren Hatipoğlu'nu kadrosuna kattığını açıkladı
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TVF Kadınlar Voleybol 1.Ligi ekiplerinden Göztepe Voleybol, geçen sezon Adam Voleybol Spor Kulübü formasını giyen Yaren Hatipoğlu'nu kadrosuna kattığını açıkladı.

Göztepe, TVF Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde yeni sezona iddialı girmek için transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, smaçör pozisyonunda oynayan Yaren Hatipoğlu'nu renklerine bağladığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Smaçör pozisyonunda oynayan 1999 doğumlu oyuncu Yaren Hatipoğlu ile bir sezonluk sözleşme imzaladık. Yaren Hatipoğlu'na Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan 24 yaşındaki oyuncu, daha önce Edremit Belediyesi Altınoluk Spor Kulübü, Bolu Belediyesi Spor Kulübü, Sarıyer Belediyesi Spor Kulübü, Çan Gençlik Kale Spor Kulübü ve Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü formalarını terletti.

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