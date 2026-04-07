7 Nisan 2026 Salı / 20 Sevval 1447
  • Göztepe yarın sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak
Spor

Göztepe yarın sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak

Trendyol Süper Ligi'nin 27. hafta erteleme maçında Göztepe yarın sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

AA7 Nisan 2026 Salı 09:47
Göztepe yarın sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasından ertelenen maçta yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.

ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Alper Akarsu yönetecek.

Süper Lig'de 27 maçta 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Göztepe, topladığı 46 puanla 5. sırada bulunuyor.

İki takım arasında ilk yarıda oynanan maçı Galatasaray sahasında 3-1 kazanmıştı.

İzmir temsilcisinde Bokele kart cezalısı olduğu için maç görev yapamayacak. Sarı-kırmızılılarda, sakatlığı bulunan kaptan İsmail Köybaşı ve Furkan Bayır'ın karşılaşmada forması giymesi beklenmiyor.

