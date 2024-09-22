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Spor

Göztepe yarın sahasında Kayserispor'u ağırlayacak

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında İzmir ekibi Göztepe sahasında yarın Kayserispor ile kozlarını paylaşacak.

AA22 Eylül 2024 Pazar 10:04 - Güncelleme:
Göztepe yarın sahasında Kayserispor'u ağırlayacak
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor yarın İzmir'de karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen aradan sonra 5. haftayı müsabaka oynamadan geçen Göztepe, ligde en son 31 Ağustos Cumartesi günü Sipay Bodrum FK'yi 2-0 mağlup etti. 2. haftadaki Fenerbahçe maçındaki olaylar nedeniyle 1 maç seyircisiz oynama cezasını Sipay Bodrum FK müsabakasında çeken Göztepe, taraftarıyla yarın tekrar buluşacak.

İlk 4 maçında 1 galibiyet ve 3 beraberlik alan Göztepe'nin 6 puanı var.

Sarı-kırmızılı ekipte Kubilay Kanatsızkuş'un sakatlığı bulunuyor.

İlk 4 maçında galibiyeti bulunmayan Bellona Kayserispor, bu müsabakalarda 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

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