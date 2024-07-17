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Spor

Göztepe, yeni formalarını tanıttı

üper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, yeni sezonda giyeceği formalarını görücüye çıkardı.

AA17 Temmuz 2024 Çarşamba 23:36 - Güncelleme:
Göztepe, yeni formalarını tanıttı
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Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, 2024-2025 sezonunda giyeceği formaları tanıttı.

Oyuncu Rıza Kocaoğlu'nun da yer aldığı "Miladımız isyan bizim, sıfatımız efsane" başlıklı video ile tanıtılan formalar, "damalı", "asil" ve "efsane" isimleriyle paylaşıldı.

2025'te 100. yılını kutlayacak Göztepe, bunun için tasarlanan formayı da ilerleyen süreçte tanıtacak.

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