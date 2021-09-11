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Spor

Göztepe yeni hocası Maestro ile ilk maçına çıkıyor

Göztepe ile hafta içinde 2 yıllık sözleşme imzalayan Teknik Direktör Nestor El Maestro, Türkiye kariyerindeki ilk maçına çıkacak.

DHA11 Eylül 2021 Cumartesi 12:03 - Güncelleme: 11 Eylül 2021 Cumartesi 12:03
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Süper Lig'de ilk 3 haftada 2 puan toplayıp Teknik Direktör Ünal Karaman'la yollarını ayıran ve yerine Sırp çalıştırıcı Nestor El Maestro ile sözleşme imzalayan Göztepe, yarın evinde Medipol Başakşehir'le karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda Tugay Kaan Numanoğlu'nun yöneteceği müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Göztepe'de sakatlığı bulunan Boşnak stoper Mihojevic forma giyemeyecek. Takımla çalışmalara başlayan kanat Halil Akbunar ise görev verilmesi durumunda oynayabilecek.

Göztepe ile hafta içinde 2 yıllık sözleşme imzalayan Maestro, Türkiye kariyerindeki ilk müsabakasına çıkacak. İzmir ekibinin transferin son gününde sözleşme imzaladığı Venezuelalı defans Wilker Angel de görev verilmesi durumunda ilk kez sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirecek.

Karşılaşmanın bilet fiyatları 1'inci kategori 463,5 TL, 2'nci kategori 409 TL, 3'üncü kategori 109 TL ve 4'üncü kategori 50 TL olarak belirlendi.

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