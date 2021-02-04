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Spor

Göztepe-Yeni Malatyaspor maçında Ünal Karaman'dan sürpriz kadro

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman üst üste alınan Beşiktaş ve Denizlispor mağlubiyetlerinin ardından Yeni Malatyaspor karşısına sürpriz bir kadroyla çıktı.

DHA04 Şubat 2021 Perşembe 17:12 - Güncelleme: 04 Şubat 2021 Perşembe 17:12
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Göztepe'nin ara transfer döneminin son gününde resmen renklerine bağladığı Adis Jahovic, Yeni Malatyaspor maçına yedek kulübesinde başladı. Göztepe'de 2016-2017 sezonun tamamında ve 2017-18'in devre arasında forma giyen Makedon oyuncu ilk kez Gürsel Aksel Stadı'na Göztepeli olarak ayak bastı.

Teknik Direktör Ünal Karaman üst üste alınan Beşiktaş ve Yukatel Denizlispor yenilgilerinin ardından Yeni Malatyaspor karşısına sürpriz bir kadroyla çıktı. Orta saha Zulj ve sağ bek Murat'ı yedek bırakan Karaman, Diabate ve Gassama'ya formayı verdi.

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