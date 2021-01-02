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Spor

Göztepe'de ayrılacak isimler belli oldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe'de ocak ayında takımdan ayrılacak oyuncular da belli oldu. Sarı kırmızılı takımda Gassama, Titi ve ve Ideye ile yolların ayrılması bekleniyor.

DHA02 Ocak 2021 Cumartesi 13:03 - Güncelleme: 02 Ocak 2021 Cumartesi 13:04
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Süper Lig'de bu haftayı bay takım olarak geçirecek Göztepe'de transfer çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor. İç ve dış transferde hareketli günler geçiren sarı-kırmızılılarda ara dönemde 3 oyuncuyla yolların ayrılabileceği öğrenildi. Göz-Göz'de sezon başında gözden çıkarılan sağ bek Gassama ve stoper Titi'nin yanı sıra santrfor Ideye'nin de takımdan gönderilebileceği vurgulandı. Ankaraspor'dan Beykan Şimşek'i kadrosuna dahil eden sarı kırmızılıların yüksek maliyetlerinden ötürü mevcut kadroda da değişimler yapabileceği bildirildi.

Göztepe'ye 2018-2019 sezonun başında Aytemiz Alanyaspor'dan gelen Gassama, ilk sezonunda istikrarlı bir görüntü ortaya koydu. Ancak bu sezon gözden düşen Senegalli sadece 4 Süper Lig karşılaşmasında oynadı. 

Titi de tıpkı Gassama gibi 2018-2019 sezonunda Göztepe'ye imza attı. Brezilyalı stoper bu sezon 7 maça çıktı. 

Yunanistan'ın Aris takımından kadroya dahil edilen Ideye ise hayal kırıklığı yaratan isimlerin başında geldi. Deneyimli futbolcu 8 maçta görev alıp yalnızca 1 kez fileleri sarstı.

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