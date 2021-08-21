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Spor

Göztepe'de 3 futbolcunun durumu belirsiz

Süper Lig'in ikinci haftasında Göztepe'nin yarınki konuğu Yeni Malatyaspor olacak. Ev sahibi takımda sakatlıkları bulunan Mihojevic, Burekovic ve Kubilay Sönmez'in durumları, yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

AA21 Ağustos 2021 Cumartesi 10:25 - Güncelleme: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 10:25
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Göztepe, Süper Lig'in 2. haftasında yarın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak Göztepe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşılaşmasında hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak.

Göztepe'nin deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldığı ligin ilk haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise evinde Trabzonspor'a 5-1 mağlup olmuştu.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Marko Mihojevic, Dzenan Burekovic ve Kubilay Sönmez'in durumları, yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

TARAFTARIYLA BULUŞUYOR

2019-2020 sezonunun 19. haftasında 26 Ocak 2020'deki Beşiktaş karşılaşmasıyla müsabakalarını Gürsel Aksel Stadı'nda oynamaya başlayan Göztepe, Kovid-19 salgını nedeniyle sadece 3 maçını seyircili oynayabildi.

Göztepe, resmi maçlarda son olarak 7 Mart 2020'deki Medipol Başakşehir müsabakasında taraftarlarının desteğini alabilmişti.

SÜPER LİG'DE 9. RANDEVU

Süper Lig'de rakibiyle 9. kez karşılaşacak Göztepe, daha önceki maçlarda 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

Bu müsabakalarda 11 gol atıp kalesinde 14 gol gören Göztepe'nin, İzmir'de rakibine karşı galibiyeti bulunmuyor.

İç sahadaki 4 maçta 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı ekip, fileleri 4 kez havalandırdığı müsabakalarda 6 gole engel olamadı.

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