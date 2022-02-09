Göztepe'de 5 transfer, 7 ayrılık

IHA 9 Şubat 2022 Çarşamba 12:46 - Güncelleme: 9 Şubat 2022 Çarşamba 12:46

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ara transfer döneminde hareketli günler yaşadı. Ligin ilk yarısını küme düşme hattında tamamlayan ancak ikinci yarının ilk 4 maçını kazanarak yükselişe geçen sarı-kırmızılılar, kadrosuna takviyeler yapmayı da ihmal etmedi. İzmir temsilcisi, transfer çalışmaları kapsamında 27 yaşındaki Boşnak kaleci Kenan Piric ile 1.5 yıllık, 27 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu Oussama Tannane ile yarım sezonluk ve Arjantinli santrfor Franco Di Santo ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılılar ayrıca, sezon sonuna kadar Galatasaray'dan orta saha oyuncusu Aytaç Kara ve Dinamo Zagreb'den İsviçreli sol bek François Moubandje'yi kiraladı. Göztepe böylelikle 5 yeni futbolcuyu kadrosuna katmış oldu.

7 FUTBOLCU GİTTİ

Öte yandan sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde 3'ü kiralık olmak üzer 7 futbolcusuyla da yollarını ayırdı. Göztepe'de Macar kaleci Balazs Megyeri, Nijeryalı santrfor Brown Ideye, defans oyuncuları Şefik Abalı ve Alper Aşkın ile yollar ayrıldı. Altyapıdan yetişen futbolcular Erkam Kömür ve Tibet Öniz 3. Lig ekibi Başkent Gözgözler FK'ye, orta saha oyuncusu Beykan Şimşek ise 1. Lig ekibi Bandırmaspor'a kiralık olarak transfer oldu.