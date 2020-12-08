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Spor

Göztepe'de Alanyaspor maçı öncesi iki eksik

Göztepe, Süper Lig'deki erteleme maçında yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Cezalı durumdaki Yalçın Kayan'ın forma giyemeyeceği sarı kırmızılı takımda Lamine Gassama'nın da sakatlığı var.

AA08 Aralık 2020 Salı 09:41 - Güncelleme: 08 Aralık 2020 Salı 09:41
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Süper Lig'de İzmir'deki deprem nedeniyle ertelenen 7. hafta karşılaşmasında Göztepe ile Aytemiz Alanyaspor yarın İzmir'de karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak Göztepe-Aytemiz Alanyaspor müsabakasında hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Ligde son 5 haftada yenilgisi bulunmayan ve bu müsabakalarda 9 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip 15 puan ve averajla 6. sırada yer alıyor.

İlk mağlubiyetini 5 Aralık Cumartesi günkü Gençlerbirliği maçında 2-1'lik skorla alan Aytemiz Alanyaspor ise maç eksiği ve averajla lider durumda bulunuyor.

Cezalı durumdaki Yalçın Kayan'ın forma giyemeyeceği Göztepe'de Lamine Gassama'nın da sakatlığı var.

ALANYASPOR'LA 7. RANDEVU

Aytemiz Alanyaspor'la Süper Lig'de 6 maça çıkan İzmir temsilcisi bu müsabakalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Toplam 11 gol atıp, kalesinde 10 gol gören sarı-kırmızılı ekip, yenilmediği 3 iç saha maçında 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

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