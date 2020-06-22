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Spor

Göztepe'de Alanyaspor mesaisi başladı

Göztepe, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

IHA22 Haziran 2020 Pazartesi 13:37 - Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 13:37
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Süper Lig’in 29. haftasında Alanyaspor’u konuk edecek olan Göztepe, bugün sabah saatlerinde gerçekleşen antrenman ile hazırlıklarına başladı. Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler gözetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan sarı kırmızılılar, ikinci bölümde ise hücum ve savunma organizasyonları çalışması gerçekleştirdi. Antrenman bu çalışmalar ile sona ererken tedavisine devam edilen Cameron Jerome takımdan ayrı olarak çalışmalarına devam etti.

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