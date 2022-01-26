İSTANBUL 2°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ocak 2022 Çarşamba / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
Spor

Göztepe'de Altay mesaisi

Göztepe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında oynayacağı Altay maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

IHA26 Ocak 2022 Çarşamba 14:32 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 14:32
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Göztepe, 6 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Altay'ı ağırlayacak. Ligde son 4 maçını kazanan Göztepe'de yüzler gülüyor. Üst üste aldığı galibiyetlerle küme düşme hattından çıkan sarı-kırmızılılar, Altay karşılaşmasına hazırlanıyor. İzmir temsilcisi, bugün öğle saatlerinde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde Teknik Direktör Nestor El Maestro ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve pas çalışmasının ardından istasyon çalışması yapan futbolcular, ikinci bölümde ise kuvvet ve koordinasyon çalışması gerçekleştirerek antrenmanı sonlandırdı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.