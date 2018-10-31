Göztepe'de Andre Castro yoksa galibiyet de yok

Sarı kırmızılı ekip, Castro´dan yoksun çıktığı maçlarda sadece Fenerbahçe´yi yenebildi. Sarı kırmızılılar, Portekizli orta sahanın oynadığı karşılaşmalarda Kayserispor, Trabzonspor, Konyaspor ve Beşiktaş engellerini aştı. Göztepe, Castro'nun forma giymediği Galatasaray ve Akhisarspor maçlarından ise yenilgiyle ayrıldı.

Akhisar deplasmanında adale sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen yıldız futbolcunun Süper Lig´de pazartesi günü Bornova Stadı´nda oynanacak Çaykur Rizespor mücadelesine yetişmesi bekleniyor. Teknik direktör Bayram Bektaş, Rize karşısında Poko´yu kulübeye çekerek Castro´ya yeniden 11´de forma vermeyi planlıyor. Sarı-kırmızılı ekipte defans hattında Titi, Reis ve Gassama´nın 3´er sarı kartı bulunuyor. Bayram Bektaş, futbolcularını kolay kart görmemeleri konusunda uyardı.