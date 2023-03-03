İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mart 2023 Cuma / 11 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8954
  • EURO
    20,0336
  • ALTIN
    1120.23
  • BIST100
    5212.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Göztepe'de Arda Özçimen ile yeni sözleşme imzalandı
Spor

Göztepe'de Arda Özçimen ile yeni sözleşme imzalandı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, 21 yaşındaki file bekçisi Arda Özçimen ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

AA3 Mart 2023 Cuma 19:04 - Güncelleme:
Göztepe'de Arda Özçimen ile yeni sözleşme imzalandı
ABONE OL

Göztepe, kaleci Arda Özçimen'in sözleşmesini 2025-2026 sezonunun sonuna kadar uzattı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonunda sözleşmesi sona erecek olan kalecimiz Arda Özçimen, 2025-2026 sezonunun sonuna kadar 2+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Kalecimiz Arda Özçimen'e şanlı formamız ile başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada değerlendirmelerde bulunan Arda Özçimen, şunları kaydetti:

Akademisinden yetiştiğim, A Takım ile forma şansı bulduğum kulübüm ile yeni sözleşme imzalamanın mutluluğunu yaşıyorum. Bana güvenen, fırsat veren herkese teşekkürler. Bu şanlı formaya layık olmak için mücadele etmeye devam edeceğim.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.