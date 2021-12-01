Göztepe'de Atakan Çankaya şaşkınlığı!

DHA 1 Aralık 2021 Çarşamba 13:01 - Güncelleme: 1 Aralık 2021 Çarşamba 13:01

Spor Toto Süper Lig'de evinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Göztepe'de son haftalardaki performansıyla formayı kapan defans oyuncusu Atakan Rıdvan Çankaya'nın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesi sarı-kırmızılılarda şok etkisi yarattı. Maç boyunca Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci ile ikili mücadeleler sonucu gerginlik yaşayan Atakan, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'lık oldu.

İddialara göre Atakan'la İrfan Can'ın devre bitiminde soyunma odasına giderken sert şekilde tartıştığı, İrfan Can'ın Atakan'a saldırdığı bildirildi. İrfan Can da PFDK'ya sevk edilirken, Atakan'ın rakibini sözlü olarak tahrik ettiği öne sürüldü. Göztepe camiası ve taraftarları ise sosyal medya üzerinden Atakan'a cezai işlem uygulanmasına sert tepki gösterdi. Atakan'ın ne kadar ceza alacağı henüz belirsiz.