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Spor

Göztepe'de Atınç Nukan belirsizliği

Süper Lig'de yarın Konyaspor'u konuk edecek Göztepe'de, sakatlığı nedeniyle geçen hafta forma giyemeyen Atınç Nukan'ın durumu kontrollerin ardından belli olacak.

AA6 Kasım 2021 Cumartesi 11:02 - Güncelleme: 6 Kasım 2021 Cumartesi 11:02
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Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe ile İttifak Holding Konyaspor, yarın İzmir'de karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak müsabakada hakem Yasin Kol düdük çalacak. Ligde son 3 haftada 4 puan alan Göztepe, 9 puan ve averajla 17. durumda bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Marko Mihojevic ve cezalı Obinna Nwobodo, yarın forma giyemeyecek. Hafta içi takımla çalışmalara başlayan Halil Akbunar'ın maç kadrosunda yer almasının beklendiği İzmir temsilcisinde sakatlığı nedeniyle geçen hafta forma giyemeyen Atınç Nukan'ın durumu kontrollerin ardından belli olacak.

KONYASPOR'LA 9. RANDEVU

Süper Lig'de geride kalan 8 müsabakada rakibine karşı tek yenilgisini geçen sezonun 40. haftasında 1-0'lık skorla yaşayan Göztepe, diğer 7 müsabakada 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu maçlarda 13 gol atıp kalesinde 8 gol gördü.

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