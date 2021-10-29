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Spor

Göztepe'de Atınç Nukan takımın vazgeçilmezi oldu

Göztepe'de Angel Wilker'in sakatlanması ve Dino Arslanagic'in cezalı duruma düşmesi sonrası formayı kapan Atınç Nukan başarılı performansıyla teknik heyetin gözüne girdi.

DHA29 Ekim 2021 Cuma 10:33 - Güncelleme: 29 Ekim 2021 Cuma 10:33
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Süper Lig'de geçen hafta evinde Trabzonspor'a yenilip küme düşme potasında çıkamayan Göztepe, pazar günü deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçına iddialı hazırlanırken, stoper Atınç Nukan formayı kaptı. Sezonun ilk 2 haftasında oynanan Fraport Tav Antalyaspor ve Öznur Kablo Malatyaspor maçlarında sahaya ilk 11'de çıktıktan sonra 6 karşılaşmada yedek oturan deneyimli defans oyuncusu yeniden takımın vazgeçilmezi oldu.

Teknik direktörlerden hem Ünal Karaman hem de Nestor El Maestro döneminde bir türlü formayı alamayan Atınç, Angel Wilker'in sakatlanması, Dino Arslanagic'in de cezalı duruma düşmesini çok iyi değerlendirdi. Atınç Nukan, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarında ilk 11'de sahaya çıkıp toplam 180 dakika sahada kaldı. İki müsabakada da başarılı bir performans ortaya koyan 28 yaşındaki oyuncunun Alanyaspor deplasmanında yine 11'deki yerini alacağı bildirildi.

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