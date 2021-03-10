Göztepe'de Atınç Nukan ve Alpaslan Öztürk farkı

DHA 10 Mart 2021 Çarşamba 12:38 - Güncelleme: 10 Mart 2021 Çarşamba 12:38

İlk 4 maçında Beşiktaş, Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep Futbol Kulübü'ne karşı stoperde Mihojivic ve Titi'yi oynatıp sadece 1 puan toplayabilen Karaman, ardından Atınç ve Alpaslan ikilisine şans verdi. Atınç ve Alpaslan'ın savunmanın göbeğinde oynadığı Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarından Göztepe 13 puan çıkardı.

Sarı-kırmızılılar Titi-Mihojevic ikilisinin görev aldığı 4 müsabakada 8 gol yerken, son 5 maçta ise 3 kez topu ağlarında gördü. Stoperde çok iyi uyum yakalayan Atınç ve Alpaslan ikilisi böylece Ünal Karaman'ın vazgeçilmezleri arasına girdi. Alpaslan son Erzurumspor karşılaşmasında penaltıdan gol de atarak skor katkısında bulundu. Ünal Karaman, beklerde ise rotasyon yapmayı tercih etti. Sağ bekte Gassama ve Murat Paluli'yi değişimli kullanan deneyimli çalıştırıcı, defansın solunda genelde Berkan'ı tercih etti. Berkan'ın sakat ya da cezalı olduğu maçlarda ise Boşnak oyuncu Burekovic formayı giydi.