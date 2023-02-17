Göztepe'de ayrılık açıklandı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, forvet oyuncusu Hüsamettin Yener takımdan ayrıldı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, golcü oyuncu Hüsamettin Yener'le sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtilerek, "Hüsamettin'e hem saha içinde hem de saha dışındaki hayatında başarılar diliyoruz. Teşekkürler Hüsamettin." ifadelerine yer verildi.

HÜSAMETTİN YENER'İN GÖZTEPE KARNESİ

Sezon başında sarı-kırmızılı ekibe transfer olan 27 yaşındaki golcü futbolcu ligde ve kupada çıktığı 12 karşılaşmada 1 gol ile takımına katkıda bulunabildi. Hüsamettin Yener, sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemiyordu.