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Spor

Göztepe'de ayrılık kapıda!

Göztepe, stoper Lasse Nielsen ve forvet oyuncusu Mame Diouf ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

IHA3 Haziran 2024 Pazartesi 11:45 - Güncelleme:
Göztepe'de ayrılık kapıda!
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe'de yeni sezon hazırlıkları sürmeye devam ediyor. İç ve dış transferin yanı sıra gidecek oyuncular için çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılılar, ilk olarak İsmail Köybaşı, Dennis, Kubilay Kanatsızkuş ve Doğan Erdoğan'ın sözleşmelerini uzatarak takımda tutmayı başardı. Daha sonra kiralık oyunculardan Billal Messaoudi, Celil Yüksel, Ensar Aksakal ve Ümit Akdağ'a teşekkür edip vedalaşırken, sözleşmesi biten Atınç Nukan ve Fıratcan Üzüm'le de yollarını ayırdı. İzmir ekibi, takımdan gönderilecek oyuncular kervanına iki isim daha eklemeyi planlıyor. Bu oyunculardan birisinin geçtiğimiz sezonun başında Konyaspor'dan transfer edilen 36 yaşındaki Senegalli Diouf'un olacağı ifade edilirken, diğer oyuncunun ise yine geçen sezonun başında İsveç'in Malmö takımında Göztepe'ye gelen 36 yaşındaki Danimarkalı stoper Nielsen'in olacağı kaydedildi. Sarı-kırmızılıların kısa bir süre içerisinde bu iki ayrılığı resmi sosyal medya hesaplarından açıklaması bekleniyor.

Öte yandan Göztepe, dış transferde şu ana kadar sadece 29 yaşındaki sol bek Djalma Silva'yı kadrosuna kattı.

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