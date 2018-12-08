Göztepe'de Bayram Bektaş dönemi sona eriyor

Spor Toto Süper Lig'de Sivasspor'a deplasmanda 2-0 yenilen teknik direktör Bayram Bektaş'la yolların ayrılabileceği öğrenildi.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de son 4 maçta sırasıyla BB Erzurumspor, Medipol Başakşehir, Antalyaspor ve son olarak DG Sivasspor'a kaybetti.

Taraftarlar istifa çağrısı yaptı

Bayram Bektaş taraftarların istifa çağrısı yapması üzerine maç sonunda İHA'ya şöyle konuştu: "Şu anda uçağımız var. Uçağı kaçırmamak için takımla birlikte uçağa gidiyoruz. Bu şimdiki konu değil ben oyuncularımı tebrik ediyorum. Ellerinden gelen mücadeleyi gösterdiler."

İlk aday Kemal Özdeş

Göztepe yönetiminin teknik direktör Kemal Özdeş'e teklif götüreceği öğrenildi.

(Milliyet)