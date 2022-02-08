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Spor

Göztepe'de Beşiktaş mesaisi sürüyor

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

AA8 Şubat 2022 Salı 18:13 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 18:13
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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 10 Şubat Perşembe günü Beşiktaş'a konuk olacak Göztepe, hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra dar alanda oyun oynadı.

Göztepe'de sakatlığı bulunan Adis Jahovic ile Kovid-19 testi pozitif çıkan bir futbolcu antrenmanda yer almadı.

Yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak Göztepe, hava yoluyla İstanbul'a gidecek.

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