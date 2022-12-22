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Spor

Göztepe'de Bodrumspor maçı öncesi 3 eksik

Göztepe'de sakatlıkları süren Hüsamettin Yener ve Ajdin Hasic'in yanı sıra cezalı Emir Ortakaya da Bodrumspor maçında forma giyemeyecek.

DHA22 Aralık 2022 Perşembe 17:15 - Güncelleme:
Göztepe'de Bodrumspor maçı öncesi 3 eksik
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Spor Toto 1. Lig'de üst üste Manisa Futbol Kulübü ve Çaykur Rizespor'u yenerek Play-Off yolunda umutlanan Göztepe, ilk yarının son haftasında evinde oynayacağı Bodrumspor karşılaşmasına odaklandı.

Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'e elenen sarı-kırmızılılar tamamen lige odaklanırken, futbolcular da bir ilki gerçekleştirmek için mücadele edecek. Göztepe, cezası nedeniyle Gürsel Aksel Stadı'nda seyircisiz oynanacak maçta Bodrumspor'u mağlup ederse bu sezon ilk defa üstü üste 3'üncü galibiyetini alacak. Sarı-kırmızılılar karşılaşmayı kazandığı takdirde de Play-Off hattına bir adım daha yaklaşacak.

Tarihinde ilk kez 1. Lig'de Bodrumspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe'de sakatlıkları süren golcü Hüsamettin ve Hasic görev alamayacak. Çaykur Rizespor maçında sarı kart görüp cezalı duruma düşen takımın en istikrarlı futbolcusu stoper Emir de Bodrumspor'a karşı görev alamayacak. Teknik ekibin Emir'in yokluğunda Boşnak savunmacı Mihojevic'e görev vermesi bekleniyor. Teknik Sorumlu Şakir Özkayımoğlu, ilk yarıyı iyi bir noktada bitireceklerine inandığını söyledi. Kupa mağlubiyetinin takımı olumsuz etkilemeyeceğini ifade eden Özkayımoğlu, "Ligde çok iyi bir çıkış yakaladık. Taraftarımızın desteğini alamayacağız ama sahamızda 3 puanı alan taraf olacağız" dedi.

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