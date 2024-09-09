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Spor

Göztepe'de David Tijanic belirsizliği

Süper Lig'de ilk 4 haftayı yenilgisiz 6 puanla 6'ncı sırada tamamlayan Göztepe'nin Sloven orta saha oyuncusu David Tijanic'in takımda kalıp kalmayacağının belirsizliğini koruyor.

DHA9 Eylül 2024 Pazartesi 12:05 - Güncelleme:
Göztepe'de David Tijanic belirsizliği
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Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un 4 maçta da görev verdiği Tijanic'in, orta sahaya Kuyru Matsuki ve Victor Hugo'nun transfer edilmesinin ardından bir kez daha takımdan ayrılabileceği iddia edildi. Son iki sezondur Göztepe ile yaz kampına katılan ve ilk yarıyı sarı-kırmızılılarda geçirip devre arasında kiralık gönderilen 27 yaşındaki futbolcunun bu sezon nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu oldu.

Şu an için tecrübeli oyuncuya herhangi bir resmi teklifin gelmediği kaydedildi. 13 Eylül'de sona erecek transfer dönemine kadar oyuncu için resmi teklif gelmezse Tijanic kariyerine Süper Lig'de Göztepe ile devam edecek. Bu sezona ise iyi bir başlangıç yapan David Tijanic, 4 maçta 153 dakika süre aldı. İki maça ilk 11'de başlayan Tijanic, 2-2 berabere biten Fenerbahçe ve 2-0 kazanılan Bodrum FK müsabakalarında asist yaptı.

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