Göztepe'de forma rekabeti kızıştı

Sarı-kırmızılılarda sarı kart cezasını tamamlayan Nijeryalı orta saha Anthony Dennis ve sakatlığını atlatan Doğan Erdoğan takıma dönerken, teknik direktör Stanimir Stoilov'un orta alandaki alternatifleri de çoğaldı.

Özellikle Dennis'in yokluğunda forma giyen Ahmed Ildız'ın yükselen form grafiği teknik ekibi sevindirdi. Ofansif orta saha oyuncusu olarak David Tijanic'i tercih eden Stoilov'un son Konyaspor maçında oyuna sonradan girip galibiyette büyük rol oynayan Japon futbolcu Kuyru Matsuki'yi de Beşiktaş maçında tercih edebileceği ifade edildi.