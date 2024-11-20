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Spor

Göztepe'de forma rekabeti kızıştı

Süper Lig'de pazar günü İstanbul'da Beşiktaş'ın rakibi olacak Göztepe'nin orta sahasında forma rekabeti üst seviyeye çıktı.

DHA20 Kasım 2024 Çarşamba 11:08 - Güncelleme:
Göztepe'de forma rekabeti kızıştı
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Sarı-kırmızılılarda sarı kart cezasını tamamlayan Nijeryalı orta saha Anthony Dennis ve sakatlığını atlatan Doğan Erdoğan takıma dönerken, teknik direktör Stanimir Stoilov'un orta alandaki alternatifleri de çoğaldı.

Özellikle Dennis'in yokluğunda forma giyen Ahmed Ildız'ın yükselen form grafiği teknik ekibi sevindirdi. Ofansif orta saha oyuncusu olarak David Tijanic'i tercih eden Stoilov'un son Konyaspor maçında oyuna sonradan girip galibiyette büyük rol oynayan Japon futbolcu Kuyru Matsuki'yi de Beşiktaş maçında tercih edebileceği ifade edildi.

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