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Spor

Göztepe'de forma savaşı kızıştı

Spor Toto Süper Lig'de pazartesi günü deplasmanda Yukatel Kayserispor'la karşı karşıya gelecek Göztepe'de eksik oyuncuların takıma dönmesiyle forma savaşı kızıştı.

DHA19 Kasım 2021 Cuma 12:21 - Güncelleme: 19 Kasım 2021 Cuma 12:22
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Sadece sağ bek Kerim'in tedavisi sürürken Halil, Wilker, Burekovic, Atınç, Jahovic ve Ege tamamen iyileşti. Cezası sona eren Nwobodo da takıma döndü. Teknik direktör Nestor El Maestro'nun Kayserispor deplasmanında İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Yalçın'ın yerine Nwobodo'yu 11'de görevlendireceği, Lourency'i yedeğe çekip sol kanatta Halil'e şans vereceği bildirildi.

Milli arada tüm futbolcuların hırsından memnun kalan Sırp teknik adamın, Jahovic'i Ndiaye ile birlikte ileri uçta oynatacağı ifade edildi. Savunma üçlüsünde de değişime gitmeyi planlayan Maestro'nun Kahraman'ı kulübeye alıp Wilker'e görev vereceği öğrenildi. Kayserispor maçında oyuncularından mutlak galibiyet bekleyen Maestro'nun yaptığı toplantılarda, "Maalesef haftalardır oynadığımız iyi futbolu sonuca yansıtamadık. Özellikle girdiğimiz pozisyonları değerlendiremiyoruz, hepiniz dikkatli olun. Kaçırdıklarımızı telafi edemiyoruz" dediği kaydedildi.

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