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Göztepe'de Ghilas 3 hafta forma giyemeyecek

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Nabil Ghilas'ın, 3 hafta forma giyemeyeceği bildirildi.

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Kulüpten yapılan açıklamada, antrenmanda sakatlanan Nabil Ghilas'ın tetkiklerinde, sağ uyluk ön adalesinde zorlanma ve kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi.

Tedavisine başlanan futbolcunun 3 hafta süreyle forma giyemeyeceği kaydedildi. (AA)

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