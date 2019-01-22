Göztepe'de Ghilas 3 hafta forma giyemeyecek
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Nabil Ghilas'ın, 3 hafta forma giyemeyeceği bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, antrenmanda sakatlanan Nabil Ghilas'ın tetkiklerinde, sağ uyluk ön adalesinde zorlanma ve kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi.
Tedavisine başlanan futbolcunun 3 hafta süreyle forma giyemeyeceği kaydedildi. (AA)
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