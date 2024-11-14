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Spor

Göztepe'de gözler Beşiktaş deplasmanında

Süper Lig'de iç saha başarısıyla dikkat çeken İzmir ekibi Göztepe, milli ara sonrası Beşiktaş ile oynayacağı deplasman mücadelesinden puan kazanmanın hesaplarını yapıyor.

DHA14 Kasım 2024 Perşembe 11:28 - Güncelleme:
Göztepe'de gözler Beşiktaş deplasmanında
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Süper Lig'de iç sahadaki son 5 maçını kazanarak kendi rekorunu kıran Göztepe, deplasmandaki hasretine son vermek için milli ara sonrası çıkacağı Beşiktaş randevusuna odaklandı. Bu sezon evindeki ilk maçta Fenerbahçe'yle 2-2 berabere kalıp ardından üst üste 5 galibiyet alan Göz-Göz, deplasmanda lige 2 beraberlikle başladıktan sonra art arda 3 maçını kaybetti. Ligde milli ara sonrası 24 Kasım'da İstanbul'da çıkacağı Beşiktaş deplasmanını mutlaka kazanmak isteyen sarı-kırmızılı ekip zincir kırarak rakibini puan tablosunda da yakalamaya çalışacak.

Süper Lig'de 5'inci basamaktaki Beşiktaş'ın 21, hemen altında 6'ncı sıradaki Göztepe'nin ise 18 puanı bulunuyor. Son deplasman galibiyetini geçen sezon 1'inci Lig'de 4 Mayıs'ta Eyüpspor'u 3-0 yenerek alan İzmir ekibi, hasrete yine İstanbul'da son vermeye çalışacak. İki takım son olarak Göztepe'nin Süper Lig'den düştüğü 2021-22 sezonunda karşılaşırken, siyah-beyazlılar Gürsel Aksel Stadı'nda 15 Mayıs 2022'de oynanan son maçı 2-0 kazanmıştı. Göztepe, son olarak Süper Lig'de yer aldığı 2017-2022 yılları arasında 5 sezonda Beşiktaş'la oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 8 yenilgi almıştı.

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