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Göztepe'de Hakan Cinemre sakatlandı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Nazilli Belediyespor ile karşılaşan Göztepe'de Hakan Cinemre şok bir sakatlık geçirdi.

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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Nazilli Belediyespor ile karşılaşan Göztepe'de kötü bir sakatlık yaşandı.

Göztepe'nin başarılı futbolcusu Hakan Cinemre, Nazilli Belediyespor maçının 25. dakikasında 'koptu’ işareti yaptıktan sonra oyundan alındı.

Cinemre'nin sedyeyle saha kenarına alınırken ağladığı gözlendi. Başarılı oyuncunun son durumuyla ilgili gelecek açıklana bekleniyor. 

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