İSTANBUL 10°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ocak 2022 Salı / 15 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5166
  • EURO
    15,4176
  • ALTIN
    789.103
  • BIST100
    2082.42
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Göztepe'de Halil Akbunar ve Oussama Tannane yok
Spor

Göztepe'de Halil Akbunar ve Oussama Tannane yok

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak olan Göztepe'de, Halil Akbunar ve Oussama Tannane forma giyemeyecek.

AA18 Ocak 2022 Salı 10:26 - Güncelleme: 18 Ocak 2022 Salı 10:26
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe, yarın Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak Göztepe-Demir Grup Sivasspor maçında hakem Suat Arslanboğa düdük çalacak.

Ligin ikinci devresindeki iki maçını da kayıpsız geçen Göztepe, 22. haftaya 21 puan ve averajla 16. sırada girdi.

Sarı-kırmızılı ekipte cezalı Halil Akbunar'ın yanı sıra, sakatlığı bulunan Oussama Tannane yarın forma giyemeyecek.

SİVASSPOR'LA 10. RANDEVU

Göztepe, ligde 10. kez karşılaşacağı rakibiyle çıktığı 9 müsabakada sahadan 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle ayrıldı.

Bu karşılaşmalarda her iki ekip de 16'şar gol üretti.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabaka 2-2 eşitlikle tamamlandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.