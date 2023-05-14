Göztepe'de hedef Emir Ortakaya

Göztepe Yönetimi, sezon başında Fenerbahçe'den kiraladığı Emir Ortakaya'nın takımda kalması için sarı lacivertli kulüple görüşmelere başladı. Genç stoperin büyük ihtimalle Göztepe'de kiralık olarak forma giymeye devam edeceği ileri sürüldü.

Spor Toto 1. Lig'de salı günü evinde karşı karşıya geleceği Çaykur Rizespor'u yenerek Play-Off biletini resmen almayı hedefleyen Göztepe, bir yandan da gelecek sezonun planlarını yapmaya başladı. Sezon başında kiralık gönderdiği kalecisi İrfan Can Eğribayat'ı 1 milyon 200 bin Euro bonservisle Fenerbahçe'ye satan Göz-Göz'ün, aynı takımdan stoper Emir Ortakaya'yı bir sezon daha takımda tutmak için girişimlere başladığı ifade edildi. DHA'nın haberine göre; bonservisi Fenerbahçe'de olan 18 yaşındaki futbolcunun Süper Lig'e çıkılsa da 1. Lig'de devam edilse de yeni sezonda büyük olasılıkla Göztepe forması giyeceği kaydedildi.

ANKERSEN, EMİR'İ ÇOK BEĞENİYOR

Sport Republic şirketinin kulüp hisselerinin yüzde 70'ini almasıyla başkanlık koltuğuna Danimarkalı Rasmus Ankersen'in Emir'i çok beğendiği, Hırvat Sportif Direktör Ivan Mance'nin de oyuncuyu bir sezon daha takımda görmek istediği vurgulandı.

AKSİLİK OLMAZSA GELECEK SEZON DA GÖZTEPE'DE

Fenerbahçeli kurmaylarla ilişkileri iyi olan yönetimin Emir konusunda olumlu yanıt aldığı ve genç oyuncunun bir aksilik olmazsa önümüzdeki sezon da kiralık olarak Göztepe'de görev yapacağı bildirildi.

8 YABANCI ŞİMDİDEN BELLİ

Ayrıca Ankersen başkanlığındaki yönetimin Süper Lig ve 1. Lig olmak üzere iki ayrı kategoride kadro planlamasına başladığı öğrenildi. Alınan bilgilere göre 1. Lig için şimdiden 8 yabancı futbolcunun belirlendiği ve bu sezon Süper Lig hedefi gerçekleşmemesi durumunda yeni dönem için kaliteli bir oyuncu ekibi oluşturacağı ifade edildi.