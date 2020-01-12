İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8778
  • EURO
    6,5392
  • ALTIN
    295.073
  • BIST100
    118664
Spor

Göztepe'de hedef Jeremy Mathieu

Göztepe, savunmada yaşadığı problemi gidermek için Sporting Lizbon'da oynayan Fransız oyuncu Jeremy Mathieu'ye teklif yaptı. Galatasaray'dan Ahmet Çalık da gündemde...

12.01.2020  15:39 - Güncelleme: 12.01.2020  15:39

Süper Lig'de ikinci yarı öncesi kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren Göztepe, savunmaya yapacağı takviye için aradığı stoperi Portekiz'de buldu.

Sarı-kırmızılılar, teknik direktör İlhan Palut'un listesi doğrultusunda arayışlarına hız verirken Sporting Lizbon ekibinde forma giyen Jeremy Mathieu gündeme geldi.

36 yaşındaki yıldız oyuncuya menajeri kanalıyla teklif götüren Göztepe yönetimi, Fransız futbolcunun sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle transferden umutlu.

Fransız ekibi Sochaux ekibinde futbola başlayan Mathieu, İspanyol devleri Valencia ve Barcelona'da da forma giydi.

İKNAYA UĞRAŞILIYOR

Tecrübeli savunmacıyı ikna etmeye çalışan Göz-Göz yönetimi, Sporting Lizbonlu yöneticilerle de bağlantıya geçerek bonservis engelini aşmaya çalışacak. Sarı-kırmızılı ekibin gündeminde stoper adayı olarak G.Saray'dan Ahmet Çalık da yer alıyor. Mathieu transferinin olumsuz sonuçlanması halinde Ahmet Çalık için de şartlar zorlanacak.

(Yeni Asır)  

İstanbul'daki deprem anında yaşanan panik market kamarasında

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Hafter köşeye sıkıştı! Ortak çağrıyı kabul etti
Hafter köşeye sıkıştı! Ortak çağrıyı kabul etti

Hafter köşeye sıkıştı! Ortak çağrıyı kabul etti

Halk TV'den büyük vurgun! CHP şaşkın: Kandırıldık
Halk TV'den büyük vurgun! CHP şaşkın: Kandırıldık

Halk TV'den büyük vurgun! CHP şaşkın: Kandırıldık

Tesciller birbirini izledi: Türkiye'nin Otomobili için önemli süreç
Tesciller birbirini izledi: Türkiye'nin Otomobili için önemli süreç

Tesciller birbirini izledi: Türkiye'nin Otomobili için önemli süreç

'Tek adaylı' kongrede sürpriz' Kaftancıoğlu'na karşı adaylığını koyacak!
'Tek adaylı' kongrede sürpriz' Kaftancıoğlu'na karşı adaylığını koyacak!

'Tek adaylı' kongrede sürpriz' Kaftancıoğlu'na karşı adaylığını koyacak!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.