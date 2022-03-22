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Spor

Göztepe'de İrfan Can Eğribayat'ın kadro dışı bırakıldığı açıklandı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de forma giyen kaleci İrfan Can Eğribayat, Alanyaspor maçının ardından gerçekleştirdiği disiplinsiz davranışı nedeniyle kadro dışı bırakıldı.

AA22 Mart 2022 Salı 20:42 - Güncelleme: 22 Mart 2022 Salı 20:42
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, kaleci İrfan Can Eğirbayat'ın kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, İrfan Can Eğribayat'ın Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ardından gerçekleştirdiği disiplinsiz davranışı nedeniyle kadro dışı bırakıldığı belirtildi.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT'TAN ÖZÜR

İrfan Can Eğribayat, sosyal medya hesabından Aytemiz Alanyaspor maçının ardından yaşananlara ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

Kamuoyunun da bildiği üzere geçtiğimiz aylarda bebeğimiz hayatını kaybetti. Bu olayın ardından haliyle en hassas noktamız kızımız olmuştur. Kızımızı kaybettikten 3 maç sonra Adana Demirspor karşılaşmasında aynı sorunları yaşadım. Tüm taraftarlar toplu bir şekilde bana tepki gösterdiler. O maçta ise profesyonelliğimi koruyup maç süresince ve sonrası elimden geleni yapmaya çalıştım. Bu üzücü olayların yaşandığı Alanyaspor karşılaşmasında maç boyu devam eden tepkiler, vefat eden kızımın üzerinden beni yaralamaya çalışıp, argo kelimeler kullanan insanlar oldu. Maç bitene kadar sükunetimi korumaya gayret ettim, sakince soyunma odasına giderken ağır ithamlarla karşılaştım, bir insan olarak sabrım tükendi, kayıtsız kalamadım. Yaşadığım olaylardan dolayı öncelikle her koşulda yanımda olan, desteğini hissettiren sayın başkanımız Mehmet Sepil'den, kulüp yöneticilerimizden, takım arkadaşlarımdan, Göztepe ve Türk futbol camiasından özür dilerim.

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