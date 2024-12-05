Göztepe'de Isaac Solet ameliyat oldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de sakatlık yaşayan Isaac Solet ameliyat oldu. Ligin 13. hafta mücadelesinde oynanan Beşiktaş maçının 43. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan 23 yaşındaki orta saha oyuncunun sol diz ön çapraz bağ sakatlığı yaşadığı duyurulmuştu.

Daha sonra tedavisine başlanan Solet'in başarılı bir ameliyat geçirdiği belirtildi. Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Isaac Solet'in sol diz ön çapraz bağ yaralanması sebebiyle geçirdiği ameliyat başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Isaac Solet'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.