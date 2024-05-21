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Spor

Göztepe'de İsmail Köybaşı ile nikah tazelendi

Gelecek sezon Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek olan Göztepe, İsmail Köybaşı'nın sözleşmesini 1 yıl uzattı.

AA21 Mayıs 2024 Salı 16:20 - Güncelleme:
Göztepe'de İsmail Köybaşı ile nikah tazelendi
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Süper Lig'e yükselen Göztepe'de takım kaptanı İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi 1 yıl uzatıldı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "Ailemize katıldığı ilk günden itibaren kulübümüzü evi olarak benimseyen, şanlı formamızı sırtına geçirdiği ilk andan itibaren büyük bir özveriyle mücadele eden kaptanımız İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi, şartların yerine gelmesiyle birlikte 1 yıl uzamıştır. Şanlı formamızla nice başarılar kaptan." ifadelerine yer verildi.

Bu sezon Göztepe formasıyla şu ana kadar toplam 20 resmi maça çıkan İsmail Köybaşı, bu karşılaşmalarda 4 asistle takımına katkıda bulundu.

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