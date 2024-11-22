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  • Göztepe'de Juan sevinci! İlk 11'e geri dönüyor
Spor

Göztepe'de Juan sevinci! İlk 11'e geri dönüyor

Trendyol Süper Lig'in 13. hafta karşılaşmasında Göztepe, deplasmanda Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Sakatlığı nedeniyle Konyaspor maçında sonradan oyuna dahil olan Juan, Beşiktaş maçıyla ilk 11'e dönüyor.

DHA22 Kasım 2024 Cuma 11:38 - Güncelleme:
Göztepe'de Juan sevinci! İlk 11'e geri dönüyor
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Süper Lig'de 13'üncü hafta maçında deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak Göztepe'de golcü Juan Silva yeniden ilk 11'e dönecek.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle önceki hafta oynanan Konyaspor müsabakasında yedek soyunan ve 62'nci dakikada Fofana'nın yerine oyuna dahil olan Brezilyalı futbolcunun İstanbul deplasmanında sahaya ilk 11'de çıkacağı öğrenildi. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un Beşiktaş maçında Fofana'yı ilerleyen dakikalarda sahaya süreceği, Romulo ve Juan ile gol arayacağı kaydedildiği. Bu sezon Göztepe ile 10 maçın 7'sinde 11'de sahaya çıkan 22 yaşındaki Juan 2 gol ve 2 asistle oynadı.

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