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  • Göztepe'de kadro değişiyor! Ali Akman'a ''hazır ol'' emri
Spor

Göztepe'de kadro değişiyor! Ali Akman'a ''hazır ol'' emri

Milli maç arasında teknik ekipte yeni yapılanmaya giden Göztepe ilk maçta istediğini elde edemezken, takımda da önemli değişimler olması bekleniyor. Teknik ekibin şu ana kadar hiç 11'de oynama şansı bulamayan Ali Akman'a hazır olması emri verdiği vurgulandı.

DHA4 Ekim 2022 Salı 12:13 - Güncelleme:
Göztepe'de kadro değişiyor! Ali Akman'a ''hazır ol'' emri
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Spor Toto 1. Lig'de teknik heyette görülmedik yeni yapılanmaya giderek futbol metodolojisi direktörlüğüne Sportif Direktör Ivan Mance'nin ekibinden Radomir Komovic'i, baş antrenörlüğe Ekrem Dağ'ı, teknik sorumluluk görevine ise Şakir Özkayımoğlu'nu getiren Göztepe, geçen hafta deplasmanda 3-0 kaybedilen Pendikspor maçının ardından büyük hayal kırıklığı yaşadı. Milli maç arasında teknik ekipte yeni yapılanmaya giden sarı-kırmızılılar ilk maçta istediğini elde edemezken, takımda önemli değişimler olacağı kaydedildi. Bu haftayı bay geçirecek ve 16 Ekim'de evinde Tuzlaspor'la karşı karşıya gelecek sarı-kırmızılılarda kale dahil hemen hemen her bölgede revizyon yapılması gündeme geldi.

Özkayımoğlu'nun Pendikspor maçının ardından yaptığı, "Göztepe armasının farkındalığını hisseden oyuncularla devam edeceğiz" açıklaması kadroda operasyon olacağı şeklinde yorumlandı. Teknik ekibin Tuzlaspor karşılaşmasına kadar idmanlarda diğer futbolcuları da deneyip göreceği bildirildi. Pendikspor deplasmanında yediği gollerle taraftarın sert eleştirilerine maruz kalan kaleci Ekrem Kılıçarslan'ın yerine Arda Özçimen'in kaleyi devralabileceği ifade edildi. Stoper Atınç'ın iyileşmesinin ardından deneyimli oyuncunun da on bire monte edileceği, özellikle şu ana kadar verim alınamayan yabancı oyunculardan Tijanic, Palmer, Mamah ve Atanga'nın da uyarılacağı öğrenildi. Forvette de bir takım revizyonlara gitmesi beklenen teknik ekibin şu ana kadar hiç 11'de oynama şansı bulamayan Ali Akman'a ise hazır olması emri verdiği vurgulandı.

  • Göztepe
  • Radomir Komovic
  • Ekrem Dağ
  • Şakir Özkayımoğlu

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