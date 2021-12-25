Göztepe'de Lourency geri döndü

DHA 25 Aralık 2021 Cumartesi 11:37 - Güncelleme: 25 Aralık 2021 Cumartesi 11:37

Spor Toto Süper Lig'de son olarak Vodafone Park'ta Beşiktaş'a 2-1 yenilerek sezonun ilk yarısını düşme hattında tamamlamayı garantileyen Göztepe, yarın devrenin son maçında Adana Demirspor'u misafir edecek. Gürsel Aksel Stadı'nda Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı karşılaşmanın başlama saati 16.00. Ev sahibi sarı kırmızılılarda sakatlığı devam eden Boşnak stoper Mihojevic maçta forma giyemeyecek. Cezası sona eren kanat oyuncusu Lourency ise görev verilmesi durumunda forma giyebilecek.

Karşılaşmanın bilet fiyatları 1'inci kategori 436, 2'nci kategori 381.5, 3'üncü kategori 109, 4'üncü kategori 82, 5'inci kategori 54.5 ve 6'ncı kategori 27.5 TL olarak belirlendi.

Teknik direktör Nestor El Maestro, sezonun ilk yarısına galibiyetle veda edeceklerine inandığını belirterek, taraftardan destek istedi.