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Spor

Göztepe'de Mehmet Sepil görevi bıraktı

Spor Toto Süper Lig'de son olarak evinde Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 yenilerek kümede kalma umutlarını azaltan Göztepe'de flaş bir gelişme yaşandı. Kulübün 2014 yılından beri başkanlığını yapan Mehmet Sepil istifa ettiğini açıkladı.

AA21 Mart 2022 Pazartesi 16:32 - Güncelleme: 21 Mart 2022 Pazartesi 16:32
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Kulüp Başkanı Mehmet Sepil, görevinden ayrıldı.

Sepil, yaptığı yazılı açıklamada, 8 yıldır kulüp başkanlığı görevi yaptığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Büyük bir onurla yürüttüğüm Göztepe Spor Kulübü Başkanlık görevimden ve yönetim kurulu başkanlığı görevimden bugün itibarıyla istifa ettim. Göztepe Spor Kulübünün sorumluluklarını devralacak yeni bir yönetim oluşmasında tek önceliğim ve hassasiyetim, kulübümüzü yeni bir heyecanla şu an bulunduğu konumdan daha iyi noktalara getirebilecek olmasıdır."

2014'TE DEVRALMIŞTI

Altınbaş Holding'ten devraldığı Göztepe'de 2014 yılından bu yana başkanlık yapan Mehmet Sepil döneminde İzmir ekibi, 2'nci Lig'den 14 yıl sonra Süper Lig'e döndü ve 5 sezondur bu ligde yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte Gürsel Aksel Stadı ve Urla Adnan Süvari Tesisleri'ne kavuştu. Daha önce de hisse devri iddialarının ortaya çıktığı Göztepe'de Sepil'in kulüpteki hisselerinin satışı ile ilgili görüşmeler yaptığı iddia edilmişti.

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