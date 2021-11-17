Göztepe'de Mehmet Sepil ve El Maestro takımı kenetledi

DHA 17 Kasım 2021 Çarşamba 13:02 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 13:02

Son olarak evinde İttifak Holding Konyaspor'a 2-0 yenilen ve 9 puanla 19'uncu basamakta yer alan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Nestor El Maestro oyuncularıyla tek tek ilgilenirken, Başkan Mehmet Sepil de sürekli olarak Urla Adnan Suvari Tesisleri'ne gelerek takıma moral aşıladı. Maestro, cezalı ve sakat futbolcuların takıma dönmesiyle de elini güçlendirdi. Futbolcularıyla sık sık toplantılar yapan 38 yaşındaki Maestro'nun, "Son haftalarda sergilenen oyun ve mücadeleniz beni çok mutlu etti. Artık sonuçlar almalıyız. Taraftarımızın beklentisi yüksek. Milli maç arasının ardından kazanan bir takım olacağınıza şüphem yok" dediği öğrenildi.

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