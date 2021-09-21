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Spor

Göztepe'de Murat Paluli belirsizliği

Süper Lig'de geçen hafta İzmir derbisinde Altay'a deplasmanda 2-1 kaybedip taraftarını üzen Göztepe yarın evinde Atakaş Hatayspor'la karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Murat Paluli'nin durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

AA21 Eylül 2021 Salı 10:38 - Güncelleme: 21 Eylül 2021 Salı 10:38
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Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Atakaş Hatayspor yarın İzmir'de karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Göztepe-Atakaş Hatayspor müsabakasında hakem Suat Arslanboğa düdük çalacak.

Ligde ilk 5 haftada topladığı 5 puan ve averajla 12. sırada yer alan Göztepe, bu sezon tek galibiyetini iç sahadaki Medipol Başakşehir maçında aldı.

Sarı-kırmızılı ekipte Marko Mihojevic ve Ege Özkayımoğlu'nun sakatlıkları bulunurken, Murat Paluli'nin durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

İki takım arasında geçen sezon İzmir'de oynanan karşılaşmayı Atakaş Hatayspor 1-0, Hatay'daki müsabakayı ise Göztepe 3-2 kazandı.

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