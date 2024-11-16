İSTANBUL 12°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Kasım 2024 Cumartesi / 15 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,4465
  • EURO
    36,3032
  • ALTIN
    2837
  • BIST100
    9389.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Göztepe'de savunmanın sigortası Heliton
Spor

Göztepe'de savunmanın sigortası Heliton

Süper Lig'de son olarak evinde Konyaspor'u 2-0 yenerek milli maç arasına oldukça moralli giren Göztepe'nin Brezilyalı stoperi Heliton savunmanın sigortası oldu.

DHA16 Kasım 2024 Cumartesi 11:04 - Güncelleme:
Göztepe'de savunmanın sigortası Heliton
ABONE OL

Geçen sezonun devre arasında Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un isteği doğrultusunda Bulgaristan'ın CSKA 1948 Sofia takımından kadroya dahil olan 29 yaşındaki defans oyuncusu takımın vazgeçilmezleri arasına adını yazdırdı. Uzun boyu ve güçlü fiziği ile takıma güven veren Heliton, Süper Lig'de de kendini gösterdi.

Bu sezon 11 maçın tamamında 90'ar dakika oynayan Heliton en çok süre alan futbolcu oldu. Toplamda 990 dakika sahada kalıp hiç yedek kalmayan ve oyundan dahi alınmayan Heliton, 1 kez de fileleri sarstı. Stoilov, bazı maçlarda 3'lü defansta rotasyona giderken bir tek Heliton'dan vazgeçmedi. Heliton bu sezon defansta, Taha, Koray, Miroshi, Bokele, İsmail ve Nielsen'le birlikte oynadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.