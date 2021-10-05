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Spor

Göztepe'de Schuster sesleri

Ünal Karaman'la yollarını ayırdıktan sonra takımın başına getirdiği Nestor El Maestro'dan da umduğunu bulamayan Göztepe Yönetimi yeni teknik direktör arayışlarına başladı. Sarı kırmızılıların gündeminde Beşiktaş'ın eski hocası Bernd Schuster var.

Fanatik5 Ekim 2021 Salı 12:21 - Güncelleme: 5 Ekim 2021 Salı 12:21
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Göztepe, Ünal Karaman'ın görevine son verilmesinin ardından sürpriz bir şekilde takımın başına getirdiği Nestor El Maestro'dan da umduğunu bulamadı. İzmir ekibinde hoca arayışları başladı. Nestor'la yarın yapılacak olan görüşmede yolların ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edilirken yeniden gündeme gelen Tamer Tuna'ya ise Başkan Sepil'in sıcak bakmadığı vurgulandı.

Ege temsilcisi tercihini yine bir yabancı hocadan yana kullanmak isteyecek. Yönetime önerilen adaylar arasında bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran efsane teknik adam Bernd Schuster'in de olduğu kaydedildi.

Son olarak Çin'in Dalian Pro takımını çalıştıran Alman teknik adam 2019 yılından bu yana boşta bulunuyor.

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