İSTANBUL 19°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ekim 2022 Salı / 23 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5925
  • EURO
    18,2833
  • ALTIN
    986.217
  • BIST100
    3892.13
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Göztepe'de skandal istatistik! 23 maçta 2 galibiyet
Spor

Göztepe'de skandal istatistik! 23 maçta 2 galibiyet

Spor Toto 1. Lig'de evinde Tuzlaspor'a 2-0 yenilerek taraftarını kahreden Göztepe geçen sezondan bu yana hayal kırıklığı yaşatmayı sürdürdü.

DHA18 Ekim 2022 Salı 11:24 - Güncelleme:
Göztepe'de skandal istatistik! 23 maçta 2 galibiyet
ABONE OL

Sarı-kırmızılılar Süper Lig'de mücadele ettiği dönemden bugüne kadar oynadığı son 23 resmi maçta sadece 2 kez kazanabildi. Geçen sene Süper Lig'e veda ederken 15 maç kazanamayıp bu süreçte yalnız 1 beraberlik alabilen Göz-Göz, 1'inci Lig'de de geride kalan 9 maçta beklentilerin çok uzağına düştü. Göztepe, son 23 karşılaşmada sadece Sakaryaspor ve Altınordu'yu yenebildi.

Süper Lig'de Altay, Hatayspor, Galatasaray, Giresunspor, Kasımpaşa, Trabzonspor, Alanyaspor, Konyaspor, Kayserispor, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük, Beşiktaş ve Adana Demirspor'a yenilen Göztepe, sadece Gaziantep FK ile berabere kalabildi. Eski başkan Mehmet Sepil'in kulüp hisselerinin yüzde 70'ini Sport Rebuplic şirketine satmasıyla yeni bir sayfa açan Göztepe, bu sezon 1'inci Lig'de Bandırmaspor, Boluspor, Pendikspor ve Tuzlaspor maçlarından puan alamadı. Erzurumspor FK ve Gençlerbirliği ile berabere kalan İzmir ekibi bu uzun periyotta sevenlerine sadece 2 galibiyet hediye edebildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.